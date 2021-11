Für ihr Regiedebüt brach Halle Berry sich die Rippen

Seit MMA-Kämpferin Jackie Justice (Halle Berry) aus der Szene ausgestiegen ist, sieht es finanziell schlecht aus. Als sie das Angebot bekommt, zurück in den Ring zu kehren, muss sie es annehmen, auch wenn es ein illegaler Kampf ist.

Doch dann taucht Manny (Danny Boyd Jr.) bei Jackie auf – ihr sechsjähriger Sohn, den sie als Säugling weggegeben hat.

Berry verletzte sich

Für die Rolle trainierte Halle Berry intensiv und stieg für die Kampfszenen gegen die UFC-Meisterin Valentina Shevchenko in den Ring. Dabei brach Berry sich zwei Rippen, wie sie bei «EW» erzählt.

Dass die 55-Jährige beim Film die Regie und die Hauptrolle übernimmt, war nicht vorgesehen: Jackie Justice sollte ursprünglich eine weiße, 25-jährige Frau sein, wie Berry bei «Women’s Health» verrät.

Empowerndes Regiedebüt

Sie konnte den Produzenten Basil Iwanyk allerdings von einer anderen Richtung überzeugen: «Ich spürte, dass es kraftvoller ist, wenn eine Woman of Color mittleren Alters eine letzte Chance bekommt», so Berry. «Es steht mehr auf dem Spiel.»

Iwanyk bat Berry, jemanden für den Regieposten zu finden – dabei wurde ihr allerdings klar: «Ich habe realisiert, dass ich niemanden finden kann, der diese Story so sieht wie ich» – und somit wurde «Bruised» zu Berrys Regiedebüt. Sich selbst herauszufordern und sich auch körperlich zu pushen, sei empowernd gewesen.

