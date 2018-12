Zuschauer empört über 8-​​Jährige an der Polestange

Am Samstagabend zeigte die in Deutschland lebende Ukrainerin Anna Smoska bei «Das Supertalent» ihr Können an der Poledance-Stange. So weit, so Standard – wäre Anna nicht erst acht Jahre alt.

Seit sie drei ist, macht sie Rhythmische Sportgymnastik, erzählt sie der Show-Jury und weil ihre Mutter Poledance-Trainerin ist, kam sie zu dieser Disziplin. «Man kann geteilter Meinung sein, ob so ein achtjähriges Kind an eine Pole-Stange gehört», urteilte Jury-Chef Dieter Bohlen (63). Er ergänzte aber: «Du kannst das. Eine ganz tolle Leistung!»

Die anderen beiden Juroren stimmten zu und schickten Anna mit einem dreifachen Ja in die nächste Runde der Talentshow.

Auf Twitter empörten sich die Zuschauer über das Gezeigte. «Poledance ist eine normale Sportart. Dennoch habe ich Angst, dass das die falschen Personen sehen», lautet eine Meinung. Und eine andere: «Was gerade bei ‹Supertalent› läuft, sollte illegal sein.»

Was gerade bei Supertalent läuft sollte illegal sein, 8 jährige im knappen outfit macht einen poledance alter was— Bojack von Horsemack (@Cheaterbot09) 1. Dezember 2018

Poledance ist eine normale Sportart. Dennoch habe ich Angst die falschen Personen sehen das #supertalent— ᴮᵒⁿⁿⁱᵉᵇᵃᵇᵉ ❥ (@Bonniebabe9) 1. Dezember 2018

(L'essentiel)