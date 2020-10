Harry-​​Potter-​​Statue verzaubert London

Knapp zwei Jahrzehnte ist es her, seit Zauberlehrling Harry Potter im ersten Teil der erfolgreichen Filmreihe auf seinem Zauberbesen über die Kinoleinwand zischte. «Harry Potter und der Stein der Weisen» feierte 2001 seine Weltpremiere in London, genauer gesagt in der Nähe des Leicester Square. Und genau auf diesem Platz hat man ihm jetzt ein bronzenes Denkmal in Form einer Statue gesetzt.

heute-at-prod-images.s3.amazonaws.com/2020/10/1/e254a40d-bbbb-4843-aafb-54e6e55ca91a.jpeg" class="story_large_image" title="Als eingefleischter «Harry Potter»-Fan durfte TV-Moderator Alex Zane die Bronze-Statue des Zauberschülers enthüllen. (imago images)" />

Wie im Film sitzt der bronzene Potter auf seinem Besen Nimbus 2000 und ist bereit, in einem weiteren Quidditch-Spiel zu punkten. Das weitere Aussehen der Statue ist dem kindlichen Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (31) nachempfunden, der zur Zeit der Dreharbeiten gerade einmal 12 Jahre alt war. Die magische Sehenswürdigkeit bereichert seit diesem Oktober die Innenstadt von London und soll mindestens bis 2023 an ihrem Platz bleiben, berichtet die britische Zeitung Metro. Dabei befindet sich der Bronze-Zauberer durchaus in prominenter Gesellschaft, denn er teilt sich den Platz mit gleich mehreren Filmstatuen, darunter auch Batman, Mr. Bean oder Mary Poppins.

(L'essentiel/red)