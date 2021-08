Sussexes arbeiten mit «Fargo»-​​Produzentin

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (40) engagieren weitere talentierte Personen für ihre Produktionsfirma Archewell Productions. Der neueste Zuwachs: Nishika Kumble. Sie ist die neue Vizedirektorin und übernimmt die Leitung des Drehbuchfernsehens. Laut «The Hollywood Reporter» wird sie «eng mit Netflix zusammenarbeiten und neue Skripte entwickeln, die informieren, begeistern und inspirieren.»

Kumble arbeitete bereits an Produktionen für Rashida Jones’ und Will McCormacks Firma Le Train Train Productions mit. Zuvor war sie bei 26 Keys Productions für die Leitung der Entwicklung für Erfolgsserien wie «Fargo» und «Legion» verantwortlich. In Zukunft wird sie ihre Expertise für die Sussexes einsetzen.

Archewell will die Massen inspieren

In einer offiziellen Medienmitteilung teilten Harry und Meghan mit: «Archewell Productions wurde im Jahr 2020 vom Herzog und der Herzogin von Sussex ins Leben gerufen, um Inhalte zu produzieren, die ein internationales Publikum inspirieren und unterhalten können. Durch gemeinsame Erfahrungen, Menschlichkeit, starke Geschichten und universelle Werte wollen wir eine Gemeinschaft kreieren», heißt es.

Derzeit sind gleich zwei Serien in Arbeit: Prinz Harrys Herzensprojekt «Heart of Invictus», in der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Invictus Games Den Haag» im kommenden Jahr begleitet werden sollen und die animierte Kinderserie «Pearl», die von Herzogin Meghan produziert wird. Darin soll es um eine Zwölfjährige gehen, die sich von einflussreichen Frauen unserer Geschichte inspirieren lässt.

(L'essentiel/Saskia Sutter)