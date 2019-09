Fler wird festgenommen – und tickt aus

Rapper Fler (37) war am Sonntag mit seinem Auto in Berlin unterwegs. Als er in eine Polizeikontrolle geriet, weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen – und wurde kurz darauf von den Beamten festgenommen.

In einem Video, das zurzeit auf Twitter kursiert, ist zu sehen, wie der Rapper die anwesenden Polizisten beschimpfte. «Fährst du mir hinterher, du neidischer Fanboy?», so Fler gegenüber einem Beamten. Und weiter: «Du schikanierst die Leute. Wärst gern Rapper geworden, du neidischer Schwanz.»

Er erhielt zwei Anzeigen

Für sein Verhalten kassierte er zwei Anzeigen, wie eine Polizeisprecherin zur «Bild» sagte: eine für Beamtenbeleidigung und eine, weil sich herausgestellt hatte, dass der Rapper keinen gültigen Fahrausweis bei sich hatte.

Warum er nicht mit den Beamten kooperiert hat? «Ich wollte meinen Ausweis nicht zeigen, weil sie ja genau wussten, wer ich bin», sagte Fler zur «Bild». Er habe es als Schikane empfunden, auch wenn seine Art «vielleicht überzogen war».

Noch vor Ort stellte sich dann heraus, dass Fler seit Ende Juni einen neuen gültigen Ausweis besitzt, diesen aber noch nicht abgeholt hat. Der 37-Jährige musste also nicht mal mit auf den Polizeiposten.

Ist das Ganze clevere Promo?

Per Zufall (oder?) kündigte der Rapper auch gerade sein neues Album «Energy» an. In Musikkreisen wird nun vermutet, dass sein Ausraster mit der Polizei – der in dem Twitter-Video erstaunlich perfekt gefilmt wurde – dessen Promo diente.

Diese Theorie unterstützt wohl auch die Berliner Polizei. In einem Tweet, in dem sie auf den Vorfall Bezug nimmt, schreibt sie: «Frage: Was ist ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert? Ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert – und damit PR macht. #NichtAufUnsereKosten»

Viel Hype um eine rechtmäßige Polizeikontrolle auf dem Teltower Damm, oder?Frage:Was ist ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert?Ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert.(und damit PR macht – #nichtaufunserekosten)#ausgruenden^tsm— Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 24, 2019

Polizei bezieht sich auf Bushido-Track

Mit dem Tweet gibt sie Fler – clever und subtil – gleich doppelt zurück: Der Satzbau im Tweet ist nämlich vom neuen Track «Ronin» von Flers Rapper-Erzfeind Bushido (40) inspiriert.

Dessen Text: «Frage: Was ist eine Fotze in nem Livestream? Einfach eine Fotze in nem Livestream.» Diese Zeilen soll Bushido sogar direkt an Fler gerichtet haben – das vermuten zumindest viele Deutschrap-Fans, wie Raptastisch.net schreibt.

(L'essentiel/mim)