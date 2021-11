Was läuft aktuell im Kino?

«Last Night in Soho»

Jazz, Glamour, knallige Farben: Am liebsten würde Eloise (Thomasin McKenzie) in den Sechzigerjahren leben. Für ihr Modedesign-Studium zieht sie nach London und holt sich die Inspiration für neue Entwürfe im Schlaf. Eloise reist in ihren Träumen ins London der 1960er-Jahre, wo sie der Sängerin Sandie (Anya Taylor-Joy) begegnet, die an ihrem Durchbruch arbeitet.

Als die Grenze zwischen Traum und Realität immer diffuser wird, beginnt der Horrortrip: Eloise schaut in den Spiegel und schlüpft in den Körper von Sandie. Sie wird mit der dunklen Realität des Showbiz konfrontiert und realisiert, wie Sandie benutzt und missbraucht wurde.

Edgar Wrights Recherchen

Regisseur Edgar Wright hat das Drehbuch gemeinsam mit Krysty Wilson-Cairns geschrieben. Für den Film sammelte er die Geschichten von Frauen im Showbiz der Sechzigerjahre.

«Ich hatte diese enorme Menge an Recherche, die absolut erschütternd, verstörend und aufschlussreich war», erzählt er bei «Indiewire». «Die traurige Wahrheit ist, dass es eine Myriade solcher Geschichten gibt.»

Was Wilson-Cairns Angst macht

Auch Wilson-Cairns’ Erfahrungen sind eingeflossen: «Wenn du einen Horrorfilm machst, solltest du etwas beschreiben, was dir wirklich Angst macht», sagt sie zur «Los Angeles Times».

«Toxische Männlichkeit, Gewalt gegen Frauen und die Ausbeutung von Frauen sind beängstigend, weil das ein Teil unserer Welt ist.»

«Die Rettung der uns bekannten Welt»

Paul (Emilio Sakraya) lebt mit einer bipolaren Störung. Durch die psychische Erkrankung schwankt der Achtzehnjährige zwischen manischen und depressiven Phasen. In einer besonders tiefen Episode will er sich das Leben nehmen.

Sein alleinerziehender Vater Hardy (Til Schweiger) hat Angst um seinen Sohn und weiß nicht, wie weiter. Die beiden jüngeren Geschwister sind von Pauls Verhalten verwirrt, Chaos bestimmt den Alltag der Familie. Hardy und Paul müssen sich eingestehen, dass dringend Hilfe nötig ist.

Paul geht in Therapie

In einem Therapie-Zentrum soll Paul geholfen werden, dort kann er sich mit anderen jungen Erwachsenen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, austauschen. Dabei lernt er auch Toni (Tijan Marei) kennen. In einer manischen Episode von Paul beschließen die beiden, gemeinsam zu flüchten.

Til Schweiger hat neben seiner Schauspielrolle auch den Regieposten übernommen und am Drehbuch mitgeschrieben.

(L'essentiel/Alisa Fäh)