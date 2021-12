Das macht Amazon mit Nontschews Szenen

Einige Tage war nun nicht ganz sicher, ob die dritte Staffel der Comedy-Show ausgestrahlt wird oder nicht. Die Verantwortlichen waren sich uneinig: Ist das Format mit einem toten Akteur pietätlos oder nicht?

Nun ist klar, dass sich am Zeitplan für die Ausstrahlung nichts ändern wird. Das bestätigte Amazon-Sprecher Michael Ostermeier. Es gab Gerüchte, dass man Szenen mit Mirco Nontschew herausschneiden würde. Diese Option sei aber nie ernsthaft in Betracht gezogen worden. Der Grund: Die Promis interagieren sechs Stunden lang in einem Raum miteinander und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Einige Situationen wären mit fehlenden Szenen komplett aus dem Kontext gerissen.

Über die Todesursache des Comedians herrscht unterdessen immer noch keine Gewissheit. Die Polizei hat jedoch bislang Fremdverschulden und Suizid ausgeschlossen.

(L'essentiel/slo)