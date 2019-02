«Wenn das rauskommt, gehen wir ins Gefängnis»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bislang haben nur sehr wenig Leute Einblick in «Leaving Neverland» bekommen – vor allem jene, die die vierstündige Doku über den angeblichen Missbrauch durch Michael Jackson Ende Januar am Sundance Film Festival gesehen haben.

Damals kamen den Zuschauern während der Vorführung die Tränen, jemand verließ sogar den Saal. Im März wird die zweiteilige Dokumentation im Fernsehen gezeigt – auf HBO in den USA und auf Channel 4 im Vereinigten Königreich. Nun hat HBO den ersten Trailer zu «Leaving Neverland» ins Netz gestellt – du siehst ihn oben.

Das Jackson-Lager protestiert

Im knapp zweiminütigen Clip sind Wade Robson (36, ein Tanz-Choreograf, der als Kind in Jacksons Musikvideos auftrat) und James Safechuck (40) zu sehen. Sie werfen ihrem einstigen Idol schweren Kindesmissbrauch vor. In einem Prozess gegen Michael Jackson hatten die beiden 2005 vor Gericht ausgesagt – sich aber noch hinter den King of Pop gestellt.

Nach dessen Tod 2009 zogen sie ihre Aussagen zurück und forderten Schmerzensgeld in Höhe von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Beide scheiterten vor Gericht. In den letzten Jahren erhob vor allem Robson immer wieder öffentlich Vorwürfe gegen den gefeierten Musiker – nun widmet HBO ihm und Safechuck eine eigene Doku. Unter Protest des Nachlassverwalters und zahlreichen Fans Jacksons.

«Er wirkte liebenswert und fürsorglich»

«Alle wollten Michael treffen oder Zeit mit ihm verbringen», sagt Safechuck im Trailer über seine Faszination für Jacko, «und dann mag er dich plötzlich.» Robson sagt: «Ich war sieben Jahre alt. Michael fragte: ‹Wollen du und deine Familie nach Neverland kommen?›» An einen Ort, wo sie Fangis spielen und Süssigkeiten essen könnten.

«Er wirkte liebenswert und fürsorglich», sagt eine der beiden Mütter, «ich dachte, dass er genau das ist.» Laut den Männern war Jackson aber weit mehr als nur fürsorglich. Und wollte verhindern, dass die Jungen davon erzählen, indem er sie psychisch unter Druck setzte.

«Er sagte mir: Sollten sie jemals herausfinden, was wir gemacht haben, würden er und ich ins Gefängnis gehen – für den Rest unseres Lebens», erzählt Robson im Trailer. Eine Aussage, die er bereits 2018 in einem TV-Interview gemacht hatte.

(L'essentiel/shy)