Bye, bye Bühne: Mark Knopfler sagt Tschüss

Es sollte die letzte große Tour sein, das wusste jeder, der in die Rockhal kam.

«Ich bin nicht mehr wirklich ein junger Kerl, wisst ihr? Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass ich in den Ruhestand gehe», sagte Mark Knopfler zu seinem Publikum am Donnerstagabend.

Um Punkt 20 Uhr hatte der 69-jährige Brite seinen Platz mit den zehn anderen Musikern eingenommen, die ihn auf der Bühne begleiteten. Knopfler selbst machte es sich auf einem Hocker gemütlich. Er stellte seine Musiker sehr detailliert vor und erzählte einige Anekdoten. Der gebürtige Glasgower bot seinen Fans eine letzte musikalische Reise.

Zeitreise durch 40 Jahre Musikgeschichte

Man lehnte sich zurück, die zehnköpfige Multiinstrumentalisten-Band begleitete ihn bei seiner Zeitreise durch 40 Jahre höchster Produktivität. Es wurde gefiedelt, Saxophon- und Trompeten-Soli untermalten seinen einmaligen Gitarrensound, am Ende überließ man ihm allein die große Bühne.

Bei «Postcards from Paraguay» jubeln die Trompeten

Immer wieder streute Mark Knopfler Songs aus den Dire-Straits-Zeiten ein. «Once Upon a Time in the West» oder «Romeo and Juliet», das er über zehn Minuten ausspielte. Bei «Postcards from Paraguay» jubelten die Trompeten und das Saxofon. Mit «Speedway at Nazareth» zog er noch einmal alle Register seines Könnens.

Mark Knopflers Ideenreichtum reichte für viele weitere Songs, seine Gitarrenarbeit ist noch besser geworden. Nun soll Schluss sein. Aber seine Musik bleibt.

(cb/L'essentiel)