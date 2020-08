Das sagt Pietro Lombardi über sein «DSDS»-​​Aus

Große Veränderungen bei «Deutschland sucht den Superstar»: RTL hat alle Juroren – bis natürlich auf Poptitan Dieter Bohlen – rausgeworfen. Für den ehemaligen «DSDS»-Sieger Pietro Lombardi ist es besonders bitter.

Auf Instagram meldete er sich zu Wort: «Ich hätte es mir gewünscht, wirklich, denn ich lebe DSDS. Für mich war DSDS kein Job, denn ich lebe DSDS. Ich fühle DSDS. Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da. Ich bin leider nicht in der nächsten Staffel in der Jury. Vielen Dank an RTL und Dieter, ich werde die Zeit mit dir vermissen.» Doch Pietro will die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben, er schließt ein Comeback nicht aus: «Wer weiß, vielleicht wird RTL das Lächeln nächstes Jahr vermissen!»

Für Nachschub in der «DSDS»-Jury ist übrigens bereits gesorgt. Relativ sicher mit dabei sein soll: Sängerin Maite Kelly. Daneben gibt es Gerüchte um eine Teilnahme von Michael Wendler sowie Rapper Bushido. Laut Bild sollen die Verhandlungen «bereits weit vorangeschritten» sein.

(L'essentiel/red)