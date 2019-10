Elfjährige Berlinerin ist neuer Hollywood-​​Star

Artikel per Mail weiterempfehlen

Benni heißt eigentlich Bernadette. Aber der Name passt nicht zu ihr. Ebenso wenig wie die hellblonden Haare und das engelsgleiche Gesicht. Wenn man der Neunjährigen zu nahe kommt, brüllt sie «Verpiss dich!» oder «Fick dich!». Oder sonst was Uncharmantes. Sie klaut, ist gewalttätig und unberechenbar.

Und fällt durch jedes Raster. Die Mutter ist überfordert und sucht sich die falschen Männer aus, keine Pflegefamilie hält es mit ihr aus, keine Einrichtung will sie noch bei sich haben. Sie ist ein sogenannter Systemsprenger, der durch alle Auffangnetze des Sozialstaates fällt.

Benni leidet an einem Trauma aus frühester Kindheit, seit ihr jemand (vermutlich der Vater oder Stiefvater) gebrauchte Windeln ins Gesicht drückte. Will ihr jemand ins Gesicht fassen, flippt sie aus. Und wie.

Niemand sonst hat diese Bandbreite

Dass «Systemsprenger» ein so eindrücklicher Film wurde, der sogar als deutscher Beitrag ins Oscar-Rennen geht, ist vor allem Helena Zengel (11) zu verdanken. Sie spielt Benni grandios.

Die Berlinerin war erst neun Jahre alt, als sie die Hauptrolle in «Systemsprenger» bekam. Laut Regisseurin Nora Fingscheidt (36) war sie das einzige gecastete Mädchen, das gleichzeitig diese Wut und auch Verletzlichkeit, die von Benni ausgeht, spielen konnte.

Tom Hanks holt sie nach Hollywood

Ihre unglaubliche Performance schlug Wellen bis nach Hollywood. Im Western «News of the World» wird Helena neben Tom Hanks (63) in der Hauptrolle zu sehen sein.

Hanks, der auch als Produzent dabei ist, wählte Helena höchstpersönlich für das Projekt aus. Damit sind der jungen Deutschen wohl viele weitere Rollen in amerikanischen Produktionen sicher.

Sie tritt in große Fußstapfen

Viele der größten Stars der Traumfabrik begannen ihre Filmkarrieren, lange bevor sie in die Pubertät kamen. Und viele in so extremen Rollen wie Helena Zengel.

Natalie Portman (38) etwa, die als elfjährige Mathilda in «Léon» als Zögling eines Auftragskillers für Furore sorgte. Oder Kirsten Dunst (37), die als Zehnjährige in «Interview with the Vampire» eine blutrünstige Vampirin spielte.

Der Trailer zu «Systemsprenger». Der Film läuft am Donnerstag in den Kinos an. (Video: Cineworx)

(L'essentiel/cat)