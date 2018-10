9-​​Jähriger ist Italiens jüngster Gangster-​​Rapper

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Schule nein, lernen nein, mich mit dir abgeben nein» – das Rap-Lied «Teste matte» von 500Tony aus Italien hat in nur einem Monat 1,5 Millionen Aufrufe auf Youtube bekommen. Dabei ist 500Tony erst neun Jahre alt.

Der Junge wohnt in einer Roma-Siedlung in Corvetto bei Mailand. Dort sieht er sich bereits als «den nächsten Boss», wie er selber in seinem Hit ankündigt. Tatsächlich soll der kleine Gangsta-Rapper der Enkel eines gewissen «Guido lo zingaro» (Guido der Zigeuner) sein, der sich vor Jahren im Ghetto niedergelassen hat, wie Mailands Stadtrat Oscar Strano gegenüber «Il Giornale» sagt.

Ein Teil Mailands, das nicht wie der Rest ist

Der Auftritt von 500Tony in seinem Musikvideo wirkt wie der eines Erwachsenen: Mit Goldkette und Top-Knot und einer arroganten und provokanten Attitüde rappt der Baby-Rapper über Luxusautos, private Clubs, Alkohol, Geld und Frauen und verspottet vermeintliche Rivalen. Im Hintergrund ist das Roma-Lager an der Via Bonfadini zu sehen.

«Ich pisse auf deine Welt, dann kehrst du blonder nach Hause zurück» oder «Wenn du das Lager betrittst und unversehrt herauskommst, kaufe dir ein Heiligenbild. Mein Vater kommandiert das Gebiet, wie der Löwenkönig wird er mir alles überlassen.» Vielen Italienern mögen die Texte im Lied schockieren, doch wie Stadtrat Strano sagt, «ist das die vorherrschende Mentalität in diesem Teil Mailands, das nicht Mailand ist». Hier würden «die Gesetze des Clans gelten», die sich straflos fühlten und diese an ihre Kinder weitergeben würden.

(Video: Youtube/500 Tony)

(L'essentiel/kle)