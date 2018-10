Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zessinger Bike Festival

Vor genau einem Jahr wurde der Bike Park «Boy Konen» in Zessingen eröffnet. Am kommenden Wochenende findet dort die erste Auflage des Luxemburger Bike Festivals statt. Besucher können die Strecke ausprobieren. Zeitgleich bieten Geschäfte neue Modelle an – darunter auch E-Bikes. Auf dem Second-Hand-Markt können sich die begeisterten Sportler ebenfalls ausrüsten. Bei den Wettbewerben werden Biker aller Altersklassen auf den verschiedensten Modellen antreten. Außerdem stehen Begegnungen mit dem ehemaligen luxemburgischem Radrennfahrer Andy Schleck und dem Minister für nachhaltige Entwicklung, François Bausch, auf dem Plan.

Niska, der erfolgreiche Rapper

Einem breiten Publikum bekannt wurde Niska im Jahr 2015 mit dem Hit von Maître Gims «Sapés comme jamais». Seitdem veröffentlichte der französische Rapper zwei Alben – beide goldene Schallplatten. Sein Song «Réseaux», der im Sommer 2017 veröffentlicht wurde, wurde auf YouTube bereits 243 Millionen Mal geklickt. Am Samstag steht er ab 20.30 Uhr auf der Bühne in der Rockhal (Esch-sur-Alzette).

Junglinster Charity-Aktion

Im Rahmen der «Junglinster Charity»-Aktion (vom 20. September bis zum 7. Oktober) mobilisieren sich die Geschäfte des Einkaufszentrum Langwies zur Unterstützung von Handicap International. Am kommenden Sonntag, findet dort ein Festtag statt. Zu diesem Anlass sind zahlreiche Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem finden verschiedene Animationen statt – unter anderem Trial-Bike-Shows, Thai-Boxvorführungen und -Einleitungskurse, Kinderspiele, Relooking-Sessions und Elektrofahrradtests. Um 17 Uhr findet die Gewinner-Ziehung statt.

Kodaline macht sein Comeback

Am kommenden Freitagabend, um 20 Uhr, stellen Kodaline ihr drittes Album in Den Atelier in der Hauptstadt vor. Das ist die Gelegenheit, den neuen Stil der irischen Band kennenzulernen. Langsame und emotionale Songs sind für sie passé. Die Mitglieder der Band setzen nun auf Pop und Elektro.

Die Coque als großes Spielplatz

Am kommenden Sonntag hat das Nationale Sport- und Kulturzentrum am Kirchberg erneut zahlreiche Spiele auf Lager. Im Vordergrund steht die riesige 13,5 Meter hohe Kletterwand des Sportzentrums. Außerdem haben Besucher zu etwa zwanzig Sportaktivitäten Zugang. Etwa 5000 Kinder und Eltern werden von zwölf bis 17 Uhr erwartet.

Sunday Record Fair

Vinyl-Liebhaber haben die Gelegenheit, ihre Sammlung während der Sunday Record Fair in den Rotondes von 10 bis 18 Uhr aufzustocken. Mehr als fünfzig Plattenläden bieten nicht nur Vinyl und CDs, sondern auch DVDs und Blu-rays an.

(L'essentiel)