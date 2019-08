So unpraktische Bikini-​​Hosen tragen die Stars

Artikel per Mail weiterempfehlen

Stars wie Bella Hadid, Emily Ratajkowski oder Alessandra Ambrosio präsentieren sich auf ihren Instagram-Profilen gerade regelmäßig mit knappen Faden-Badehosen. Wie die aussehen? Ein knappes Stück Stoff bedeckt das Nötigste, ein einzelner Bindefaden sorgt dafür, dass das Höschen an Ort und Stelle bleibt – getragen wird sie hüfthoch.

Sogar auf dem Cover der berüchtigten Sports Illustrated-Swimsuit-Ausgabe, die einmal im Jahr veröffentlicht wird, ist das so ein Modell an US-Model und TV-Persönlichkeit Tyra Banks zu sehen. Das amerikanische Magazin gilt seit jeher als kommerzieller Trendsetter, was Bademode angeht.

Auch Männer tragen die knappen Badeshorts

Ob dieser Look zum ausgiebigen Planschen im Schwimmbad oder im Meer bezüglich Komfort und Sitz-Sicherheit tatsächlich etwas taugt, ist fragwürdig – für den perfekten Insta-Schnappschuss reichen die Höschen laut den Fotos der Stars aber allemal.

Die Faden-Hose ist keine neue Modeerscheinung. Bereits in den 80ern und 90ern wurden sie gern von Stars getragen – wie zum Beispiel von Supermodel Naomi Campbell. Aber auch Männer trugen damals mit großer Selbstverständlichkeit ähnlich knappe Höschen – so beispielsweise Arnold Schwarzenegger oder der ehemalige Profi-Wrestler Hulk Hogan.

(L'essentiel/mim)