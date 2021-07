Was, wenn man plötzlich selbst geghostet wird?

«Generation Beziehungsunfähig»

«Single sein ist einfach ein Lifestyle geworden, alle denken, es könnte noch etwas Besseres kommen», sagt Luis (Teddy Teclebrhan). Sein Mitbewohner Tim (Frederick Lau) genießt das, er will sich auf keinen Fall binden.



Das müssen auch seine Tinder-Bekanntschaften schnell merken – nach zwei Dates ghostet Tim sie meistens. Sein Verhalten hinterfragt er nie, bis die Rollen getauscht werden. Tim lernt Ghost (Luise Heyer) kennen und bekommt den Spiegel vorgehalten.

Sex, Gefühle und Frust

Er kann nicht genug von ihr bekommen und muss sich eingestehen, dass bei ihm schnell Gefühle im Spiel sind. Doch Tim wird geghostet. Ghost will was Lockeres im Bett, aber mehr auch nicht – und Tim spürt zum ersten Mal, wie frustrierend es sein kann, ignoriert zu werden.



Die romantische Komödie nimmt den gleichnamigen Bestseller von Michael Nast als Vorlage, der Roman wurde von den Autorinnen Helena Hufnagel und Hilly Martinek in ein Drehbuch verwandelt.

«Old»

Prisca (Vicky Krieps) und Guy (Gael García Bernal) sind mit ihren Kindern Trent (Nolan River) und Maddox (Alexa Swinton) in den Ferien. Am Strand wollen sie Sonne tanken und sich entspannen, doch daraus wird nichts.



Trent findet im Meer eine Leiche, die kurz darauf nur noch ein Skelett ist. Alle werden plötzlich rasend schnell älter und die Familie sucht einen Weg, um dem Zeitraffer zu entkommen.

(L'essentiel/Alisa Fäh)