Camila Cabello wird zur neuen «Cinderella»

Sängerin Camila Cabello (22, «Havana») gibt US-Medien zufolge ihr Schauspieldebüt. Sie soll in einer modernen Version des Märchens «Cinderella», das in Deutschland als «Aschenputtel» bekannt ist, mitspielen. Das berichtete unter anderem der Hollywood Reporter am Dienstag (Ortszeit). Die im kubanischen Havanna geborene Musikerin war Mitglied der Girlband Fifth Harmony und landete 2017 mit einem Song über ihre Geburtsstadt in vielen Ländern auf Platz eins.

Die Idee zu dem Film, in dem Musik eine große Rolle spielen soll, hatte den Berichten zufolge der britische Moderator James Corden («Carpool Karaoke»), der auch als Produzent an Bord sein werde. Regie führt demnach Kay Cannon, die die Drehbücher für die Komödie «Pitch Perfect» geschrieben hat. Ein Starttermin wurde nicht genannt.

(L'essentiel/dpa)