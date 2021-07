Spike Lee vergibt die Palme d’Or zu früh

Bei der Schlusszeremonie des Filmfestivals von Cannes wurde Regisseur Spike Lee am Samstagabend die Ehre zuteil, den Sieger des ersten Preises zu verkünden. Somit hätte der diesjährige Jury-Präsident des Festivals eigentlich den besten männlichen Darsteller bekanntgeben sollen. Doch Lee geriet in ein Durcheinander – und verriet prompt schon die Siegerin der Palme d’Or.

Der Preis für den besten Film ist die wichtigste Auszeichnung des ganzen Filmfestivals. Wer die Goldene Palme gewinnt, hätte deshalb erst am Ende der Schlusszeremonie verkündet werden sollen. Doch Lee verstand die Aufforderung der Moderatorin falsch. Sie wollte von ihm wissen: «Welcher Preis ist der erste Preis?»

Here’s the wild clip of Spike Lee accidentally announcing the Palme d’Or winner at the very beginning of the closing ceremony pic.twitter.com/l7kD1AP57A — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) July 17, 2021

Bevor die acht weiteren Jury-Mitglieder den 64-Jährigen auch nur ansatzweise stoppen konnten, hatte er schon die entscheidenden Worte vom Zettel abgelesen: «Die Goldene Palme geht an ‹Titane›.» Völlig gelassen und ohne großes Tamtam gab Lee die wichtigste Info des Abends bekannt.

«Ich habe keine Ausreden»

«Titane» ist in der 74-jährigen Geschichte des Filmfestivals von Cannes erst der zweite Film einer weiblichen Regisseurin, der die Palme d’Or gewinnt. Entgegennehmen konnte Regisseurin Julia Ducournau (37) den prestigeträchtigen Preis für ihren Film aber tatsächlich erst am Ende der Zeremonie. Denn nach Lees Ausrutscher wurde der Abend laut dem eigentlichen Plan fortgeführt.

Während der Pressekonferenz, die im Anschluss an die Preisverleihung stattfand, sprach Lee über das Missgeschick. «Ich habe keine Ausreden, ich habe es vermasselt», so der «Malcom X»-Regisseur. Er sei ein großer Sport-Fan, erklärte Lee. «Ich bin wie derjenige, der am Ende eines Spiels den Freiwurf nicht schafft.»

Ducournau ärgert sich nicht

«Ich habe es vermasselt. So einfach ist es», fügte Spike Lee an. Die «Titane»-Regisseurin Julia Ducournau schien dem Jury-Präsidenten, dem das Ganze also sichtlich unangenehm war, aber alles andere als böse zu sein. Bei der Übergabe des Preises bedankte sie sich herzlich und sprach Lee gut zu.

Zum besten männlichen Darsteller gewählt wurde in der Schlusszeremonie des Filmfestivals in Cannes übrigens US-Schauspieler Caleb Landry Jones (31) für seine Rolle im australischen Film «Nitram» von Justin Kurzel (46). Beste weibliche Darstellerin ist in diesem Jahr die Norwegerin Renate Reinsve (33). Sie spielte im norwegischen Film «The Worst Person in the World» von Joachim Trier (47) mit.

(L'essentiel/Angela Hess)