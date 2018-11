Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

In der Stadt Luxemburg steht bereits Weihnachten vor der Tür

Ab dem kommenden Freitag, 11 Uhr, öffnen die Weihnachtsmärkte auf der Place d'Armes und auf der Place de la Constitution ihre Pforten. Am späten Nachmittag finden zudem mehrere Konzerte statt. Am Samstag geht es mit zahlreichen Aktionen weiter. In der Grand-Rue wurden sechs Verkaufshütten für den guten Zweck aufgestellt. Ein paar Meter weiter – auf der Place Guillaume II – wartet das «Knuedler on Ice» – die 800 Quadratmeter große Weihnachtseisbahn – auf Besucher. Am Abend sorgt ein DJ dann für die Musik. Und mit den «Winterlights» ist die ganze Hauptstadt zauberhaft geschmückt.

Katie Melua in der Rockhal

Die britische Sängerin – die weltweit über 32 Millionen Platten verkaufte – tritt am Freitagabend in Luxemburg auf. Im Rahmen ihrer Tournee zum Album «In Winter» performt die Künstlerin in der Rockhal. Sie wird von einer Band sowie einem Frauenchor begleitet. Neben den Songs aus ihrem 7. Album bekommen die Fans ganz bestimmt den ein oder anderen ihrer Klassiker zu hören.

Kulinarische Begegnungen in der Luxexpo The Box

Am kommenden Samstag startet in der Luxexpo The Box die kulinarische Messe «Expogast». Während die insgesamt 40.000 erwarteten Feinschmecker die Gelegenheit haben werden, Wein und Crémants zu kosten und sich über die neuesten Trends im Gastronomiebereich schlau zu machen, geben Luxemburger Koch-Teams ihr Können zum Besten. Im Rahmen des «Villeroy & Boch Culinary World Cup» werden sie sich an Köchen aus insgesamt 74 weiteren Ländern messen. Das Publikum kann die Konkurrenten bei der Arbeit beobachten. Insgesamt 28 Luxemburger Köche (Erwachsene, Junioren und Gemeinschaftsverpflegung) nehmen an dem kulinarischen Wettkampf teil.

«Black Friday» im ganzen Land

Der «Black Friday» findet erneut am 25. November statt. Wahre Shoppingfans können die Gelegenheit nutzen, um von zahlreichen Rabatten und Sonderangeboten zu profitieren.

Die einzigartige Stimme der belgischen Sängerin Typh Barrow in der KuFa

Typh Barrows erstes Album «Raw» schoss direkt nach seiner Veröffentlichung im vergangenem Januar auf den ersten Platz der belgischen Charts. Ein guter Karrierestart für die junge Sängerin mit der einzigartigen Stimme. Am Freitag tritt sie in der Escher KuFa auf.

Alte und neue Gesellschaftsspiele entdecken

Mit «Playgirls & Gameboys» werden die Rotondes zur Spielothek! Familien oder Spielefreunde sind eingeladen, gemeinsam spannende Stunden zu verbringen. Das Team der «Spillfabrik» hält eine große Zahl an Gesellschaftspielen bereit und hilft bei der altersgerechten Auswahl für Kinder ab einem Alter von drei Jahren. Außerdem gibt es einen Second Hand Markt für Spielesammler. Lokale Spieleentwickler werden dort dem Publikum ihre neuesten Kreationen vorstellen.

Zurück in den Indie Rock Sound der 90er Jahre mit The Breeders

Die amerikanische Alternative-Rock-Band «The Breeders», die 1993 mit ihrer Hitsingle «Cannonball» bekannt wurden, kommen am Freitag ins Luxemburger Atelier. Nach zwei Trennungen kamen sie im Jahr 2008 The Breeders – geleitet von Kim Deal (Pixies) und Tanya Donelly (Throwing Muses) – erneut zusammen. Im vergangenem März erschien das erste Studioalbum seit zehn Jahren «All Nerve».

Waldarbeit und Tiere

Am kommenden Samstag können Groß und Klein in Mühlenbach die tägliche Arbeit des «Services du patrimoine naturel» der Stadt Luxemburg erleben.

«Zeich(n)en für Europa»

Ab dem kommenden Samstag eröffnet das Institut Pierre Werner in der «Maison de l'Europe» in der Stadt Luxemburg die Ausstellung «Zeich(n)en für Europa». Insgesamt 18 freie Illustratorinnen und Illustratoren aus sechs verschiedenen europäischen Ländern stellen dort ihre Werke aus.

(Olivier Loyens)