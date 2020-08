Heidi sucht für GNTM Mädchen mit «Personality»

Die Suche nach potenziellen Kandidatinnen für «Germany's Next Topmodel» 2021 läuft bereits auf Hochtouren. «Es haben sich auch schon sehr viele. sehr tolle Mädchen beworben», verrät Heidi Klum auf ihrer Instagram-Seite.

Doch der Bewerbungsprozess ist noch lange nicht vorbei. Denn diesmal gibt es eine große Veränderung bei «GNTM»: Diesmal darf sich nämlich wirklich JEDE bewerben.

«Die Fashion-Industrie hat sich komplett verändert - genauso verändert sich auch 'Germany's Next Topmodel'. Du denkst, du bist zu groß? Zu klein? Zu dick? Zu alt? Ich denke das nicht! Meine Türen sind für ALLE offen!», so die Ansage der 47-Jährigen. «Personality» sei ihr in der neuen Staffel viel wichtiger.

(L'essentiel/red)