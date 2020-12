Meghan und Harry angeln sich einen Spotify-​​Deal

Vor wenigen Wochen ist bereits bekannt geworden, dass der Streaming-Gigant Netflix mit Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) gemeinsame Sache macht: Das Paar wird in Zukunft Filme und Serien für Netflix produzieren, wie der Streamingdienst Anfang September mitteilte. Dazu gehören auch Dokumentationen, Spielfilme und Angebote für Kinder.

Nun ist die von Harry und Meghan neu gegründete Produktionsfirma Archewell auch noch eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Anbieter Spotify eingegangen, wie der Audio-Streamingdienst mitteilte. Ein eigener Podcast namens «Archewell Audio» soll die Audio-Produktion von «stimmungsvollen Programmen, die Zuhörende auf der ganzen Welt unterhalten» einläuten.

Die erste Folge von «Archewell Audio» gibts in Kürze

In «Archewell Audio» legt man laut Harry und Meghan Wert auf einen Austausch: «Es war noch nie so wichtig wie in diesem herausfordernden Jahr, dass wir uns unsere Geschichten erzählen – um uns gegenseitig daran zu erinnern, wie vernetzt wir sind», heißt es von den Sussexes in einem Statement zu Spotify-Deal. Wie viel das Paar mit dem Deal verdient, ist unklar.

Ein erstes Begrüßungs-Audio vom Podcast «Archewell Audio» – benannt nach der gleichnamigen Stiftung des Paares – ist bereits auf Spotify aufgeschaltet. Und dabei wird klar: Meghan und Harry werden wohl gut gelaunt und höchstpersönlich durch den Podcast führen. Ein genaues Datum für die erste Podcast-Folge des Paares, ein Weihnachts-Special, wurde noch nicht genannt.

(L'essentiel/Christina Duss)