Scarlett Johansson ­wurde Opfer einer Schleimattacke

In Los Angeles stand der Sonntagabend ganz im Zeichen von Kino und TV. Der Musiksender MTV kürte bei den Movie & TV Awards erneut die besten Filme, Serien und Shows des vergangenen Jahres. Doch die rückten glatt in den Hintergrund, bei dem, was sich auf der Bühne alles abspielte: Komikerin Leslie Jones (53) führte durch den Abend, Madelyn Cline (23) und Chase Stokes (28) knutschten auf der Bühne, der verstorbene Chadwick Boseman sorgte für einen Gänsehaut-Moment und Schauspielerin Scarlett Johansson (36) für Lacher. In der Bildstrecke haben wir die besten Momente des Abends zusammengetragen.

Der Preis wird in Form von goldfarbenen Popcorn-Bechern übergeben. Wer einen Award gewinnt, bestimmen die Fans. Sie können im Vorfeld im Internet für ihre Lieblinge abstimmen.

(L'essentiel/Katrin Ofner)