Gaga zerkratzt Grandes Auge beim Videodreh

Auf ihrem aktuellen Album «Chromatica» begeistert Pop-Chamäleon Lady Gaga (34) ihre Fans mit einem ganz besonderen Duett. «Rain on Me» ist der erste gemeinsame Song des Superstars mit der nicht weniger erfolgreichen US-Sängerin Ariana Grande (27) und schaffte es auf Anhieb an die Spitze der amerikanischen und britischen Hitparade. Die Zusammenarbeit der beiden Künstlerinnen trägt auch weiterhin Früchte: Das Lied ist bei den bevorstehenden MTV Video Music Awards gleich in sieben Kategorien nominiert, darunter auch in den Kategorien «Song des Jahres» und «Video des Jahres».

Wie Ariana Grande auf Instagram bekannt gab, kam es bei den Dreharbeiten zum spektakulären «Rain on Me»-Musikvideo aber zu einem schmerzhaften Zwischenfall. «Lady Gaga hat mein Auge zerkratzt», erzählt Grande und erklärt, dass ihre Gesangspartnerin sie beim Tanzen versehentlich mit ihren gefährlich Fingernägel erwischte.

Im Gegensatz zu Gaga, die sich nach dem Unfall große Sorgen machte, sieht Grande den Vorfall ziemlich gelassen. Vielmehr sieht sie es sogar als eine «Ehre"»an, vom Musik-Superstar verletzt worden zu sein. «Ich hoffe, dass es eine Narbe wird», scherzt sie und schwärmt einmal mehr von der wunderbaren Chemie, die zwischen ihnen beiden herrscht. Auch Gaga freut sich über den guten Ausgang und lobt Grande in den höchsten Tönen: «Wow, ich liebe dich so sehr», so die Oscarpreisträgerin («A Star is born»).

(L'essentiel/red)