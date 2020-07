Diese TV-​​Show hätte Klaas am liebsten nie gedreht

Es gibt wahrscheinlich nichts, was Klaas und Joko noch nicht gemacht haben: Sie stiegen in Vulkane, schwammen durch zugefrorene Seen und ließen sich den Mund zunähen. Man möchte meinen, dass sie nur Dinge tun, die viel zu krass sind.

Doch für Klaas scheint ausgerechnet eine harmlos wirkende Aufgabe besonders unangenehm gewesen zu sein. In seinem Podcast «Baywatch Berlin» erklärte er, dass es vor Jahren eine Show gab, bei der er nur die Stunden zählte, bis es vorbei war.

Konkret geht es um das Format «Ahnungslos - Das Comedyquiz» aus dem Jahr 2010. Dabei verkleideten sich Joko und Klaas und begaben sich in Alltagssituationen. So setzte sich das TV-Moderatoren-Duo zum Beispiel an die Kasse eines Supermarkts und fragte die Kunden unterschwellig Quizfragen, ohne dass sie es merkten. Für jede richtige Antwort gab es 50 Euro.

Günstig und schnell

Da scheint ein implantierter Donut in der Stirn schlimmer zu sein, doch Klaas ist diese Show bis heute unangenehm. Er erklärt auch genau wieso: «Es war einfach anstrengend, überhaupt Leute zu finden, die dieses bekackte Spiel mitmachen. Und dann wollen die am Ende nicht gezeigt werden.» Die ganze Sache nahm der Moderator zudem noch persönlich.

Und dann kam noch hinzu, dass die Produktions-Firma ein riesiger Fan der Sendung war. Mehrere Staffeln wurden abgedreht. Und auch den Grund dafür kennt Klaas: «Es war am billigsten und am schnellsten». Man konnte einen zehnminütigen Beitrag zusammenschneiden, ohne sonderlich großen Aufwand zu betreiben.

