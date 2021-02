The Weeknd macht die besten Songs für Sex

Hast du eine Playlist, extra für Sex? Damit bist du nicht alleine: Der Online-Marktplatz Onbuy hat bei Spotify 500 Sex-Playlisten analysiert und die Songs gesammelt, die am häufigsten vertreten waren. Auf Platz 1, vertreten auf 197 der 500 analysierten Playlisten, liegt «WAP» von Cardi B und Megan Thee Stallion.

Platz 1: «WAP» von Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Auf Platz 2 liegt «Often» von The Weeknd (auf 186 Playlisten), auf Platz 3 «Pony» von Ginuwine (175 Playlisten). Übrigens: The Weeknd ist in den Schlafzimmern weltweit besonders beliebt, er ist in den Top 20 gleich dreimal vertreten. Auch die Musiker Chris Brown, Jeremih und Two Feet haben es gleich mehrfach in die Liste geschafft. Die Plätze 2 bis 20 der Rangliste siehst du hier:

Platz 2: «Often» von The Weeknd

Platz 3: «Pony» von Ginuwine

Platz 4: «Birthday Sex» von Jeremih

Platz 5: «Sex With Me» von Rihanna

Platz 6: «Body Party» von Ciara

Platz 7: «I See Red» von Everybody Loves An Outlaw

Platz 8: «Love is a Bitch» von Two Feet

Platz 9: «Good For You» von Selena Gomez feat. A$AP ROCKY

Platz 10: «Acquainted» von The Weeknd

Platz 11: «Wicked Games» von The Weeknd

Platz 12: «Wet the Bed» von Chris Brown feat. Ludacris

Platz 13: «Na Na» von Trey Songz

Platz 14: «The Take» von Tory Lanez feat. Chris Brown

Platz 15: «Planez» von Jeremih feat. J. Cole

Platz 16: «First Fuck» von 6LACK und Jhené Aiko

Platz 17: «Go Fuck Yourself» von Two Feet

Platz 18: «thank u, next» von Ariana Grande

Platz 19: «Make Up Sex» von SoMo

Platz 20: «Talking Body» von Tove Lo

(L'essentiel/Meret Steiger)