Garbage liefert Knaller-​​Konzert in der Rockhal ab

«Danke euch allen, treue Fans, die Europa-Tour geht zu Ende und es ist großartig, euch zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung von «Version 2.0» zu sehen», sagte Shirley Manson am Samstagabend bei einem grandiosen Konzert in der Rockhal. Ruhig ist es in den letzten Jahren um die Band geworden, die in den Neunzigern mehrere Erfolge feierte und Musikgeschichte schrieb.

Aber auch zwanzig Jahre später hat die Band mit der rothaarigen, frechen Frontfrau nichts von ihrem Charme verloren. Und das stellte die Band am Samstag wieder unter Beweis. Das Publikum in der Rockhal bestand aus Fans der ersten Stunde. Und so wurde kräftig zu Songs wie «I Think I'm Paranoid», «Push It» oder «Hammering in My Head» mitgesungen.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)