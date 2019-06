So schlecht, dass es schon wieder gut ist

Worum gehts?

Die junge Wissenschaftlerin Lisa träumt davon, mit ihrem Start-up Krebs zu besiegen. Doch überall bekommt sie nur Absagen für ihre Erfindung. Bis plötzlich die mächtige Investorin Anne Montgomery auftaucht und ihr 80 Millionen Dollar anbietet – für eine Nacht mit Lisas Ehemann Sean.

Kommt Ihnen bekannt vor?

Genau, die Idee basiert auf dem Kinofilm «Ein unmoralisches Angebot» von 1993. In dem Drama bot Robert Redford einen Batzen für eine Nacht mit Demi Moore. Allerdings nur eine schlappe Million.

Was ist «What/If»?

Eine Seifenoper unter dem Deckmantel eines Neo-Noir-Thrillers. Und die schämt sich gar nicht für ihre unsubtilen Figuren und Plots. Für eine so haarsträubende Geschichte nimmt sich «What/If» nämlich ziemlich ernst. Und immer wenn etwas Dramatisches passiert, blitzt und donnert es über San Francisco!

Der Realitätsanspruch?

Ist ganz weit unter null. Lisa und Sean sind pleite, leben aber in einem ziemlich geräumigen Apartment mitten in San Francisco, wo sich die Monatsmieten auf 5000 Dollar für eine Besenkammer belaufen. Und kein Mensch hat in jeder Lebenslage so perfekt frisierte Haare und geölte Beine wie Anne Montgomery.

Renée Zellweger ist ...

... so fehlbesetzt als machthungrige und Bonsai stutzende Tech-Investorin, dass man sich an ihr gar nicht sattsehen kann. Die Oscar-Preisträgerin schießt schauspielerisch immer wieder übers Ziel hinaus – man möchte im Minutentakt die Augen rollen. Und erfreut sich gleichzeitig an diesem Schmalz.

Skippen oder bingen?

Das kommt ganz drauf an. Wer sich auf diese Kitschbombe einlässt, wird mit viel Spannung und Twists belohnt. Wem die Schmalz-Serien «Revenge» oder «How to Get Away with Murder» gefallen haben, ist hier richtig aufgehoben. Alle anderen bitte weiterscrollen.

Die zehn Episoden der ersten Staffel sind jetzt auf Netflix abrufbar.

(L'essentiel/cat)