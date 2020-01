Singt Billie Eilish den Bond-​​Titelsong?

Im Frühling kommt der 25. Bond-Streifen «No Time to Die» in die Kinos. Auch diesmal wird spekuliert, wer den Song für den legendären Agentenfilm schreiben wird. Gerüchten zufolge ist die Auserwählte für den Titelsong die Pop-Sensation Billie Eilish. Die erst 18-Jährige komponiert und recordet ihre Songs für gewöhnlich mit ihrem 22-jährigen Bruder Finneas.

Der Bond-Blog MI6, der bekannt dafür ist, mit guten Quellen vernetzt zu sein, berichtete am Montag erstmals darüber. Sind die News wahr, könnte Billie Eilish damit Geschichte schreiben: Sie wäre die jüngste Künstlerin, die je einen Bond-Song aufgenommen hat.

Billie postet verräterische Instagram-Story

Die Sängerin selbst heizt die Spekulationen nun noch mehr an. In ihrer Instagram-Story postete sie am Dienstagvormittag Fotos von acht legendären Bond-Girls, darunter etwa Halle Berry (53) und Eva Green (39). Fans auf Twitter sehen dies als klaren Beweis.

If Billie Eilish posting these to her insta story isn't proof that the James Bond theme song rumors are true, I don't know what is #NoTimeToDie pic.twitter.com/wgqOIGnZSb — love you bil (@bigbadbil1) January 14, 2020

Manche weisen zudem darauf hin, dass der «No Time to Die»-Regisseur Cary Fukunaga (42) auf Instagram nur wenigen Leuten folge – und sowohl Billie als auch Finneas dazu gehören.

@TheInSneider Cary Fukunaga is following Billie Eilish on Instagram. He only follows the Bond crew pretty much. Is she doing the theme for the film? You should follow this lead.... pic.twitter.com/fuapukmaXo — Greg (@Greg42465555) January 12, 2020

Dass Billie den Titelsong für den letzten Streifen mit Schauspieler Daniel Craig (51) als James Bond übernehmen könnte, kommt so weit gut an. «Wenn Billie den James-Bond-Titelsong singt, werde ich vielleicht tatsächlich den Film schauen», twittert ein Fan.

if billie sings the james bond theme i might actually watch a james bond film — charley (@nofacecharley) January 13, 2020

Ein Oscar und ein neuer Rekord

Ob es dann auch gleich noch einen Oscar für die «Bad Guy»-Interpretin gibt? Schließlich gelang dies den letzten beiden Musikern, die für den Titelsong verantwortlich waren: Sam Smith (27) mit «Writing's on the Wall» für «Spectre» und Adele (31) mit «Skyfall» für den gleichnamigen Film.

Billie postete am Wochenende noch Ferien-Pics aus Hawaii.

Steuert Billie tatsächlich den Titelsong bei, wäre das der dritte Rekord für die US-Amerikanerin. Sie steht zurzeit zweimal im «Guinnessbuch der Rekorde»: Als jüngste Sängerin mit einem Nummer-1-Hit in den britischen Albumcharts und als Sängerin mit den meisten Liedern gleichzeitig in den Billboard Hot 100.

(L'essentiel/zen)