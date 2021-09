«Halte die Impfung bei Kindern für entsetzlich»

Der deutsche Regisseur und Schauspieler Til Schweiger sorgt aktuell mit seiner Kritik an der Corona-Impfung für Aufregung. Im sechsminütigen Trailer für die kommende österreichische Doku «Eine andere Freiheit» behauptet der 57-Jährige: «Für Kinder ist dieses Virus absolut harmlos. Und die Gefahr einer solchen Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als das Virus selber. Deswegen halte ich das persönlich für entsetzlich, entsetzlich finde ich das.»

Weiter schießt der vierfache Vater gegen die Regierung. Seiner Meinung nach werde die Bevölkerung «praktisch erpresst oder verführt», weil sie ihre Grundrechte nur unter bestimmten Bedingungen zurückbekämen.

Die Doku thematisiert insbesondere die Vakzination von Kindern und Jugendlichen und setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Impfung tatsächlich das Ende der Covid-Pandemie bedeuten könnte. Im Beschrieb auf Youtube heißt es: «Der Umgang mit der Corona-Krise hat viele Spuren hinterlassen, besonders bei Kindern und Jugendlichen, die von der Covid-19-Erkrankung selbst kaum betroffen sind. Ist das fair?»

Scharfe Kritik auf Twitter

Während die Kommentare auf Youtube mehrheitlich positiv sind, hagelt es auf Twitter größtenteils Kritik. «Solche Filme kosten Menschenleben», heißt es in diesem Tweet – und Schweiger sei mitschuldig. «Das hier ist nicht bloß Meinungsäußerung sondern klarer Schwachsinn», so das Fazit.

Hartes Urteil auch von diesem Twitter-User: Schweiger sei ein inkompetenter Mensch, der das eigene Wissen und Können überschätze.

In diesem Tweet heißt es, der Schauspieler würde dem Gesundheitspersonal «ins Bein schießen».

Auch Nina Proll erscheint in der Doku

Neben Schweiger äußern sich noch zwei weitere Schauspielerinnen zum Thema: Die beiden Österreicherinnen Nina Proll (47) und Miriam Stein (33). Erstere findet: «Ich bin nicht bereit, mein Kind für dieses Experiment zur Verfügung zu stellen» und Letztere meint in Bezug auf ein österreichisches Kampagnenvideo, in dem Menschen tanzend «Komm, wir lassen uns impfen» singen: «Warum braucht eine Impfung, die effektiv ist und vor einer gefährlichen Krankheit schützt, so eine Werbekampagne?»

Weiter kommen darin auch zwei Kinderärzte zu Wort. Ersterer meint etwa, dass er mögliche Nebenwirkungen nicht ausschließen könne, die Impfung aber dennoch empfehlen würde, damit junge Menschen wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ein weiterer sagt: «Ich glaube, dass die Impfung ziemlich sicher ist – aber ich weiß nicht wie sicher.»

Hinter der kontroversen Dokumentation stecken Regisseurin Patricia Marchart und Regisseur Georg Sabransky sowie die österreichische Produktionsfirma Schutzfilm, die bereits Filme über Kindesmisshandlung oder Frauen in Europa, denen ein legaler und medizinisch notwendiger Schwangerschaftsbruch verweigert wurde, veröffentlicht haben.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)