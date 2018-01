Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Metal-Plattenbörse

Metal-Fans werden am kommenden Sonntag auf der Escher Metal-Börse sicher ihr Glück finden. Mit Heavy-Metal geht man in Luxemburg unbestreitbar auf Nummer sicher. «Metal-Fans sind immer auf der Suche nach Nebenprodukte. Ich beobachte regelmäßig, wie Jugendliche auf Konzerte lieber am Merchandising-Stand als an der Theke ihr Geld ausgeben», sagt Romuald Collard, Musikprogrammierer in der Kulturfabrik.

Die meisten Besucher der Börse sind 30- bis 40-Jährige. «Darunter gibt es viele Stammgäste. Es mag vielleicht klischeehaft klingen, aber sie sind wie eine kleine Familie», so Collard.

Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, in der Escher Kulturfabrik.

Ein Stück China im Herzen Luxemburgs

Mit ein wenig Vorsprung feiert das Zentrum für Chinesische Sprache und Kultur in Luxemburg am Samstag das chinesische Neujahr. Das Fest beginnt bereits um 9.30 Uhr und endet um 15 Uhr. Die Veranstaltung findet im Lycée des Garçons in der Hauptstadt statt. Dort können sich die Besucher unter anderem die Regeln zum asiatischen Go-Spiel erklären lassen, eine Einführung in die Kunst des Papierfaltens (Origami) bekommen oder an der Tee-Zeremonie teilnehmen. Außerdem zeigt eine Expertin, wie man mit Fächern umgeht, die traditionell als Waffen benutzt wurden. Um den Appetit anzuregen, können die Tanzlustige am Löwentanz teilnehmen, der ein wesentlicher Bestandteil der Neujahrsfeierlichkeiten ist.

Um an den Workshops teilnehmen zu können, ist es ratsam, sich unter der 691 80 78 18 oder an info@clccl.lu anzumelden.

Kinderbüchertag

Viele Leser haben in ihrer Kindheit gelernt, Bücher zu verschlingen. Mit dem Ziel, das Lesen zu fördern, wird am Samstag im Düdelinger Opderschmelz der Kinderbuchtag veranstaltet. Besucher werden zahlreiche Animationsstände finden und an Workshops teilnehmen können. Natürlich dürfen sich die kleinen Gäste auf Lesungen und auf eine Puppentheater-Vorführung freuen.

Am Samstag, ab 10 Uhr, Opderschmelz.

Das Leben in Bilder

Die Ausstellung «Gens de Luxembourg» in der Valentiny Foundation in Remerschen ist nun geöffnet. Die Meisterwerke der Fotografie von Raymond Reuter zeigen Szenen des luxemburgischen Alltagslebens.

Raum für Improvisation

Eine Battle, zwei Teams. Die «Improtozaures» (aus Luxemburg) und «l'Haberezina» (aus Belgien) treten am Freitag auf der Bühne des Theaters in Neudorf auf. Auf dem Programm steht ein atemberaubendes Improvisationsspiel.

Am Freitag, um 20.30 Uhr, im Theater, 10 Rue de Neudorf.

Bücherbörse

Wer seine Bücherregale mit «neuen» Schmökern füllen und alte Bücher loswerden möchte, der ist am Samstag auf der Bücherbörse richtig. Der Erlös der Verkäufe geht an Vereine, die sich weltweit für die Schulbildung einsetzen.

Samstag, von 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, von 09.30 bis 18 Uhr, im Kulturzentrum Zessingen.

(L'essentiel)