800.000 Menschen wollen Spongebob am Super Bowl

Mit dem Lied «Sweet Victory» sang sich Spongebob Schwammkopf in die Herzen der TV-Zuschauer. In der Folge «Hör mal wer da spielt» aus dem Jahr 2001 spielt Spongebob einen Rocksong in einem Footballstadion. Die Menschen feiern den kleinen Schwamm und seine Bandmitglieder aus Bikini Bottom.

Dieser Auftritt soll nun Realität werden. Mehr als rund 800.000 Menschen (Stand 5. Dezember) haben bereits die Internetpetition unterschrieben, die zu Ehren des vor kurzem verstorbenen Spongebob-Erfinder Stephen Hillenburg ins Leben gerufen wurde.

Kritik an Maroon 5

Im Sekundentakt unterschreiben weitere Menschen den kuriosen Wunsch der Football-Fans. Auch der Sänger des originalen Songs teilte bereits den Beitrag in den sozialen Medien.

Eigentlich stehen Maroon 5 bereits als Halbzeit-Act auf dem Programm. Doch die Freude ist nicht bei allen groß. Besonders, da der Superbowl Anfangs Februar in Atlanta stattfindet, der Stadt, die Hip-Hop-Größen wie Usher, Outkast, Lil Jon oder Ludacris hervorbrachte. Die Einwohner der Metropole werfen der NFL vor, ihre lokalen Musiker zu ignorieren.

Der Superbowl zählt zu den größten Sportereignissen der Welt. Weltweit verfolgen ihn über 700 Millionen Menschen.

(L'essentiel/fss)