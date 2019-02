Diese Kinderbücher sind heute problematisch

Wenn Schulkinder im Jahr 2019 vom «Negerhäuptling Großer Löwe» lesen müssen, sorgt das für Kopfschütteln. So geschehen in einer Grundschule in der Schweiz. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass «dumme Negerbuben» und «Gaggo-Neger» in Kindergeschichten eine Selbstverständlichkeit waren, wie die Beispiele in der Bildstrecke oben zeigen.

