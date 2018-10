Sind die Schlümpfe Nazi-​​Propaganda?

Selbst nach 60 Jahren sind die Schlümpfe immer noch ein Riesen-Erfolg. Letztes Jahr erschien nicht nur der Kinofilm «Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf» – regelmäßig werden die alten Comics neu aufgelegt und ab und an gibt's auch neue Musik: Im letzten Jahr erschien beispielsweise ein Album mit Covers von David Guetta oder Mark Forster. Und die Scheibe landete in Deutschland und Österreich sogar in den Charts.

Immer wieder melden sich aber Stimmen zu Wort, die die Kindheitserinnerungen an die Bewohner des Schlumpfdorfs in ein dunkelbraunes Licht tauchen. Neben diversen Homepages und Foren, die sich dem Thema widmen, verfasste auch der französische Politikwissenschaftler Antoine Buéno ein Buch, das faschistische Symbole bei den Schlümpfen untersucht.

These: Ku-Klux-Klan

Das Ganze beginnt bereits beim Outfit der Schlümpfe. Der komplett einheitliche Look erinnert bereits an Uniformierung – der Clou ist aber die Farbwahl. Die weißen Kleider und Mützen erinnern an den Ku-Klux-Klan und dass Papa Schlumpf eine rote Mütze trägt – analog zu den roten Roben der Führungsfiguren des Klans – scheint dies nur noch zu unterstreichen. Das rituelle Tanzen um ein Feuer erinnert ebenfalls an KKK-Zeremonien.

Weiter geht's mit dem Feind der Schlümpfe: Gargamel. Der Schwarzmagier entspricht der typisch-nationalsozialistischen Karikatur eines Juden: Hakennase, prominentes Kinn, Goldgeilheit, buckliger Rücken, ein hebräisch klingender Name. Ebenso ist seine Katze Azrael nach dem Todesengel der jüdischen Mythologie benannt.

Schwarz ist böse

Auffällig ist auch die Darstellung dunkler Hautfarbe. In einer Story wird ein Schlumpf von einer Fliege gebissen, woraufhin er sich schwarz färbt. Er verliert jegliche Intelligenz, gibt nur Glucks-Laute von sich und hüpft aggressiv durch die Gegend. Eine Darstellung Schwarzer, wie sie in der Kolonialzeit aufkam. In gewissen Ländern wurde der Comic entsprechend so umgestaltet, dass aus dem schwarzen ein violetter Schlumpf wurde.

Schlumpfine, lange die einzige Frau in der Schlumpfwelt, wurde von Gargamel geschaffen, ursprünglich mit schwarzem Haar. Und die Schlümpfe mochten sie nicht. Erst als der Führer Papa Schlumpf ihr nach arischem Ideal blondes Haar und High Heels verpasste, wurde sie von der restlichen Gang so richtig akzeptiert. Außerdem entspricht sie Frauen-Klischées, die man nur noch bei Stand-Up-Shows von Vollidioten oder rechtskonservativen Stammtischen hört: Sie ist extrem oberflächlich, manipuliert Männer mit ihren Reizen und kriegt selbst nichts gebacken. Und während alle anderen nach ihren Fähigkeiten oder Funktionen benannt werden, ist Schlumpfine «nur» eine Frau.

Kommunistische Schlümpfe?

Andere Theorien ordnen die Schlümpfe einem klassischeren Kommunismus nach Marx/Engels zu. Beispielsweise existiert kein Geld und über alle Waren wird gleichermaßen von allen verfügt. Des Weiteren lebt es sich im Schlumpfdorf als Kollektiv – ohne Familie und ohne Religion – und die angesehensten Schlümpfe sind die proletarischen Handwerker. Papa Schlumpfs Bart erinnere an die Gesichtsbehaarung von Marx, die rote Mütze stehe statt für den KKK, für den Kommunismus und Gargamel symbolisiere das geldgeile, kapitalistische Feindbild.

Was der verstorbene Schlumpf-Schöpfer Peyo dazu meint, wissen wir leider nicht. Sein Sohn beteuerte gegenüber Medien aber, dass Peyo den zweiten Weltkrieg erlebt habe, aber weder nostalgische Gefühle dafür hege, noch ein nennenswertes Interesse für Politik besitze.

(L'essentiel/Tillate)