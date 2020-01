Ansel Elgort trägt Glitzer-​​Lidschatten und Nagellack

US-Schauspieler Ansel Elgort legte an der 77. Golden-Globes-Verleihung einen unterwarteten Red-Carpet-Auftritt hin. Der 25-Jährige, der sonst eher klassisch unterwegs ist, ergänzte seinen dunkelblauen Samtanzug von Tom Ford mit zwei Beauty-Hinguckern: eisblauem Glitzer-Lidschatten und weißem Nagellack.

ANSEL ELGORT IS WEARING GLITTERY EYESHADOW...THIS IS ICONIC OKAY? OKAY. #GoldenGlobes pic.twitter.com/h2YOkfWImA — bucky barnes ‎✪ (@Planes_Crash) 6. Januar 2020

Auch ein bestimmtes Accessoire fiel den Fans besonders auf. Ansel schmückte seinen Blazer mit einer Schmetterlingsbrosche.

Ansel Elgort was giving you:

*eyeshadow

*nail polish

*a ~BUTTERFLY BROOCH~

*no choice but to stan#GoldenGlobes pic.twitter.com/QHQuYTO0Hp — Freeform (@FreeformTV) 6. Januar 2020

Der Schauspieler, der 2018 für den Film Baby Driver als bester Comedy/Musical-Hauptdarsteller nominiert war, verkündete dieses Jahr gemeinsam mit Schauspielkollegin Dakota Fanning (25) den besten Filmsong – und zwar singend.

Der Award ging an (I'm Gonna) Love Me Again von UK-Musiker Elton John (72) und Schauspieler Taron Egerton (30) aus dem Biopic Rocketman.

Der singende Ansel. (Quelle: Youtube/MovieClips and Mashups)

Allzu viel Glitzer war am Ende der Nacht nicht mehr übrig, wie dieses Instagram-Selfie von Ansel zeigt. Seine High-School-Liebe, Ballerina Violetta Komyshan (23), mit der er seit über sieben Jahren zusammen ist, lehnt an seiner Brust.

