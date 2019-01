Gibt «The Big Lebowski» bald ein Comeback?

Artikel per Mail weiterempfehlen

«The Big Lebowski» könnte eine Fortsetzung bekommen. Grund für die Annahme ist ein Video, das auf Instagram von Jeff Bridges (69) höchstpersönlich gepostet wurde. Beim Clip handelt es sich um einen 15-sekündigen Teaser, der ihn in seiner Hauptrolle als Jeffrey «The Dude» Lebowski zeigt.

Darin zu sehen ist, wie Bridges alias «The Dude» in seiner berühmten Strickjacke in einer Bar vor einem Scherbenhaufen haltmacht. Zum Schluss ist ein Datum eingeblendet: 3. Februar 2019. Jeff kommentierte den sonderbaren Beitrag mit: «Man kann nicht in der Vergangenheit leben, Alter. Bleibt dran.»

Fortsetzung folgt?

Eine Andeutung, dass es einen zweiten Teil von «The Big Lebowski» geben wird? In der Vergangenheit gab es schon öfter Gerüchte über mögliche Fortsetzungen des Kultklassikers, zuletzt im Oktober anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Films. Bestätigt wurden die Spekulationen jedoch nie.

Also wieder viel heiße Luft um nichts? Tatsächlich könnte sich das Ganze als Werbe-Hoax für die Superbowl entpuppen. Denn: Das im Video eingeblendete Datum ist genau der Tag, an dem sich die New England Patriots und die Los Angeles Rams bei Amerikas berüchtigstem Sportevent gegenüberstehen werden.

«Lebowski»-Fans spekulieren im Netz wild über den veröffentlichten Teaser. Während die einen an eine Fortsetzung glauben, entlarven die anderen die Aktion pragmatisch als Super-Bowl-Werbung. Hier ein paar Tweets:

«Oh mein Gott! Okay, das passiert gerade wirklich!»:

«Es ist doch sowieso nur eine Superbowl-Werbung»:

It's just to promote a Super Bowl commercial pic.twitter.com/ynWbB6iNmv— Is_It_Just_Me (@Is_It_Just_Me1) January 24, 2019

«Der Dude rettet gerade 2019»:

«Habt ihr schon realisiert, dass die Chancen, dass das Ganze mehr als eine Werbung ist, gleich null stehen? Filme werden nicht heimlich gedreht und Filme wie ‹The Big Lebowski› würden keine Werbezeit bei der Superbowl kaufen»:

Y'all do realize there is zero chance this is anything more than just the one commercial, right? Movies aren't made in secret and movies like Big Lebowski would not buy Super Bowl ad time.Happy Thursday!— Jesus Christ (@SonOfGodAndMan) January 24, 2019

«Ich werde vor diesen Zynikern, die glauben, dass es nur Werbung ist, nicht klein beigeben. Nein, ich BRAUCHE einen zweiten Teil!»:

I'm not giving in to the cynicism dammit. I want this... No, I *NEED* this! pic.twitter.com/OWsvMCUVCr— Robbie Coleman (@erraggy) January 24, 2019

«Ich muss SO BALD WIE MÖGLICH herausfinden, was das bedeutet, oder ich werde mich für den Rest des Tages auf nichts anderes konzentrieren können. Ist es nur Werbung? Sagts mir!»:

I need to know what this means ASAP or i won't be able to concentrate on anything for the rest of the day. Just a SB commercial? Tell me!— Brian (@BriRobitaille) January 24, 2019

«Der Dude ist zurück!»:

The dude is back! pic.twitter.com/qeieL5S7oV— Aldo Conde (@aldoconde7) January 24, 2019

«Ein neuer Film?!»:

(L'essentiel/mim)