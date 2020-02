Giorgio Armani hält eine Geister-​​Modeschau ab

Am Sonntagnachmittag präsentierte der italienische Designer Giorgio Armani die neue Frauenmode-Kollektion für Herbst/Winter 2020/2021. Die Show fand vor leeren Rängen statt und konnte einzig online per Livestream verfolgt werden.

Es war eine Vorsichtsmaßnahme: Auf Instagram teilt das Label mit, dass Armani höchstpersönlich darauf bestanden hätte, die Show ohne Publikum abzuhalten. Er wolle damit die «nationalen Bemühungen, die öffentliche Gesundheit zu bewahren», unterstützen.

Der 85-Jährige nimmt die Warnungen der italienischen Regierung ernst. Zur Venue, wo die Show stattfand, erschien er mit Atemmaske. Auf der Bühne zeigte er sich dann allerdings unverhüllt.

Die Milano Fashion Week startete am 18. Februar und endet am Montag. Der Coronavirus-Ausbruch im Norden Italiens wirkt sich auch auf die Modeindustrie aus. So reisen Fashion-Exponenten teilweise mit dem Auto aus Mailand nach Paris weiter, wo heute die Fashion Week beginnt, um Flughäfen zu meiden.

