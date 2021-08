Drei Highlights aus Paris’ neuer Trash-​​Kochshow

Wer in den Nullerjahren gerne Mal Trash-TV geschaut hat, kann sich bestimmt an «The Simple Life» erinnern. In der Kult-Serie haben die superreichen It-Girls Paris Hilton und Nicole Richie das Leben in «einfacheren Verhältnissen» ausprobiert – und sich dabei ganz schön albern angestellt.

Jetzt ist die Hotelerbin mit einem ähnlichen Format zurück: In «Cooking with Paris» mimt Hilton (40) das unbeholfene Luxusgirl. In der ersten Folge namens «Frühstück in den Wolken» plaudert ihre langjährige Freundin und Reality-Star Kim Kardashian (40) aus dem Nähkästchen. Danach kocht Paris italienische Klassiker mit Demi Lovato (28) und Rapperin Saweetie (28) lädt zu Shrimp-Tacos ein. Zu den weiteren Gästen gehören Schauspielerin Lele Pons (25) und die Comedienne Nikki Glaser (37). In der letzten Folge steht Paris dann gemeinsam mit Mutter Kathy (62) und Schwester Nikki (37) in der Küche.

Na, neugierig? Als kleines Amuse-Bouche bekommst du von uns die Highlights der ersten Folge.

Paris’ diamantenbesetztes Besteck

Selbst Kim Kardashian staunt nicht schlecht, als Paris ihren funkelnden Pfannenwender hervorholt. Als die Hotelerbin dann aber vor der Aufgabe steht, ein Stück French Toast mit dem diamantbesetzten Kochutensil zu wenden, macht sie einen Rückzieher: Kim wendet das labbrige Ding dann mit einer gewöhnlichen Bratschaufel.

Paris kocht mit Handschuhen. Immer.

Neben ihren dürftigen Kochkünsten präsentiert Paris eine Auswahl ihrer schönsten Handschuh-Looks. Ob sie die stylischen Accessoires vor dem Kochen auszieht? Niemals. Sogar als ihr blaue Marshmallow-Masse von den Händen trieft, denkt die Millionenerbin nicht daran, die Dinger auszuziehen. Die klebrigen Finger werden kurzerhand einfach saubergeleckt.

Paris kocht wohl fast so gut wie North West (8)

«Kann ich dich eine Minute lang mit dem Speck alleine lassen?», fragt Kim Kardashian mit kritischem Blick auf ihre Celebrity-Freundin. «Deine Tochter North kocht wahrscheinlich besser als ich», vermutet Hotelerbin Paris, während sie ein paar halbgare Tomaten in einer Bratpfanne herumschiebt. Dass auf dieses Statement zuerst kein Kommentar von Kardashian folgt, spricht wohl für sich. Am Ende fällt der Reality-Queen doch noch eine rettende Antwort ein: «Kochen mit dir macht genauso viel Spaß».

Ende gut, alles gut: Paris Hilton (40) und Kim Kardashian (40) prosten sich zu. Na dann, cheers! (KIT KARZEN/NETFLIX)

Die ersten sechs Folgen von «Cooking with Paris» können seit dem 4. August auf Netflix gestreamt werden.

(L'essentiel/Saskia Sutter)