Hiobsbotschaft für England kurz vor dem EM-​​Start

Hiobsbotschaft für die Three Lions kurz vor EM-Start: Trainer Gareth Southgate muss für das Turnier auf Trent Alexander-Arnold verzichten. Der 22-Jährige zog sich im Testspiel gegen Österreich (1:0) eine Oberschenkelverletzung zu und muss mehrere Wochen pausieren.

Der Liverpool-Spieler reiste nach Bekanntgabe der Verletzung umgehend zu seinem Club zurück, um mit der Reha zu beginnen. Die Three Lions treffen an der EM in der Vorrunde auf Kroatien, Schottland und Tschechien.

(L'essentiel/hua)