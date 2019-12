Unbekannte «danken» dem Kulturministerium

In einer Nacht- und Nebelaktion haben Künstler auf den heutigen Dienstag – dem Internationalen Tag der Menschenrechte – ein Kunstwerk vor dem Luxemburger Kulturministerium aufgestellt. Damit danken sie der Regierung in sarkastischer Art und Weise für die Teilnahme des Großherzogtums an der Weltaustellung in Dubai im kommenden Jahr.

Auf der Plakette steht: «Dem Kulturministerium für seinen mutigen Einsatz für Kunstfreiheit und Menschenrechte im Rahmen der Expo 2020 in Dubai».

Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten werfen Kritiker immer wieder vor, Menschenrechte zu ignorieren und die Presse- und Meinungsfreiheit einzuschränken. Die großen Bauprojekte, die beispielsweise für die Fußball-WM oder die Weltausstellung entstehen, werden in der Regel durch Arbeitsmigranten errichtet, die vor Ort zum Teil unter unwürdigen Bedingungen leben müssen.

(sw/L'essentiel)