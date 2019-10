Straßenpoller durchbohrt Bus in Luxemburg-​​Stadt

In der Rue de Trêves im Luxemburger Stadtteil Grund hat es am Dienstagnachmittag gekracht. Ein Linien-Bus wurde von einem Straßenpoller durchbohrt. Der Unfall ereignete sich gegen 12.35 Uhr. «Der Bus wurde in der engen Straße von einem Lieferwagen an der Weiterfahrt gehindert, als der Poller nach oben fuhr.

Der Fahrer versuchte noch nach hinten zu fahen. Allerdings war es schon zu spät», erklärt ein Leser-Reporter, der die Szene beobachtete. Der Busfahrer und einer seiner Fahrgäste wurden durch den Unfall leicht verletzt, wie die Police Grand-Ducale auf Anfrage von L'essentiel mitteilt. Gegen 13.15 Uhr war ein Krankenwagen am Unfallort.

(sw/L'essentiel)