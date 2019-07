Luxemburger Tram kollidiert mit Lkw

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Kirchberg ist eine Tram am Mittwochmorgen in einen Lkw gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Avenue Kennedy. Der Fahrer des Lkw brachte sein Fahrzeug offenbar nicht schnell genug von den Gleisen, sodass die Tram mit dem hinteren Teil des Fahrzeugs kollidierte.

Die Betreibergesellschaft Luxtram bestätigte auf Nachfrage von L'essentiel den Vorfall. Der Straßenbahnverkehr in Fahrtrichtung Place de l'Étoile wurde kurzzeitig unterbrochen.

(jw/L'essentiel)