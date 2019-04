Feuer im Infinity-​​Zentrum auf dem Kirchberg

Am Freitagnachmittag erreichen uns gegen 15.45 Uhr Bilder eines Leser-Reporters, die einen Brand auf dem Kirchberg zeigen. Die Fassade eines Hochhauses im Infinity-Zentrum steht in Flammen. An der Baustelle entstehen Gewerbeflächen für Firmen wie Delhaize, Tango und We love to travel sowie für Luxus-Appartements.

Wie die Feuerwehr gegenüber «L'essentiel» mitteilt, sei das Feuer rasch gelöscht worden. Isoliermaterial sei in Brand geraten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss nun ermittelt werden.

(sw/L'essentiel)