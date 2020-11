Auto kracht in Stromkasten und landet in Graben

In der Rue de Prince Henri in Oberkorn ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in einen Verteilerkasten gekracht. Er hatte aus ungeklärten Ursachen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Stromkasten geriet durch den Aufprall in Brand.

Das Auto landete im Graben am Straßenrand. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)