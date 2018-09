Auto geht auf der A4 in Flammen auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

A4 tëschent Opfaart Leudelange-Sud an Opfaart Leudelange-Nord Gefier dat brennt, Verkéiersstéierung #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 25. September 2018

Auf der Autobahn A4 in der Nähe der Ausfahrt Leudelange ist am Dienstagmorgen ein Fahrzeug verunglückt. Das Fahrzeug brannte auf dem Seitenstreifen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Automobile Club Luxembourg (ACL) gegen 6:40 Uhr in Richtung Esch-Luxemburg. Der Verkehr wurde vom Kreisverkehr Raemerich bis zum Kreuz Merl unterbrochen.

Gegen 7.15 Uhr ist die Feuerwehr vor Ort eingetroffen und löschte das Feuer. Die Unfallstelle ist laut ACL geräumt. Der Verkehr normalisierte sich gegen 7.40 Uhr.

(L'essentiel)