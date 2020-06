Dachstuhl in Junglinster fängt Feuer

Im Zentrum von Junglinster, direkt neben der Kirche, ist am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Hauses ausgebrochen. Nach unseren Informationen wird das Gebäude gerade renoviert. Wie ein Leser-Reporter mitteilt, wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Feuerwehr sei rasch in großer Zahl am Einsatzort gewesen.

(fl/L'essentiel)