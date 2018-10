Rauchwolke über Esch – Brand in Wohnhaus

In einem Haus in der Escher Rue de Mondercange ist am Mittwoch gegen 12.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Vom Brand betroffen waren die Garage und der Keller des Gebäudes. Die Feuerwehr Esch/Alzette wurde am Einsatzort von ihren Kollegen aus Schifflingen unterstützt.

Gegen 12.50 Uhr hatten die Rettungskräfte das Feuer gelöscht. Das CGDIS teilte mit, dass bei dem Brand niemand zu Schaden gekommen ist. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel)