«Wir arbeiten ohne Schutz an vorderster Front»

«Heute Morgen hat ein Kunde einen vollen Einkaufswagen einfach stehen lassen, weil ihm gesagt wurde, dass wir die Waren an der Kasse aus Hygienegründen nicht mehr in Tüten packen. Selber einpacken wollte er sie nicht», erzählt ein Angestellter eines Supermarktes in der Hauptstadt am Dienstagmorgen im Gespräch mit L'essentiel. Die Lage im Geschäft sei nun deutlich angespannter als Ende vergangener Woche: «Manche Menschen nehmen überhaupt keine Rücksicht mehr.»

«Wir arbeiten hier an der vordersten Front und stehen immer wieder Kunden gegenüber, die uns wirklich sehr nahe kommen, um mit uns zu sprechen. Viele respektieren einfach noch immer nicht den empfohlenen Sicherheitsabstand. Sie wollen es nicht verstehen. Wir sind ihnen praktisch schutzlos ausgeliefert», klagt der Angestellte. Nicht nur die Beschäftigten in den Gesundheitsberufen, sondern auch jene im Verkauf sind den Gefahren besonders ausgeliefert.

« Es gibt genug für alle »

«Unsere Belegschaft ist dadurch enger zusammengerückt. Die Geschäftsführung tut ebenfalls, was sie kann, damit wir uns regelmäßig desinfizieren können und die Lage nicht außer Kontrolle gerät», so der Angestellte weiter. Die Situation bleibe dennoch schwierig. «Immer mehr Kunden tragen Atemschutzmasken. Einer hatte sogar eine Windel vor Mund und Nase.» Dem Supermarktangestellten bleibt nur, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren, daran, Ruhe zu bewahren und den Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten.

Eine Meinung, die der luxemburgische Verband für Ernährung und Vertrieb (FLAD) teilt: «Die Menschen die in Supermärkten, in den Geschäften und bei den Zulieferern arbeiten, verdienen unseren höchsten Respekt. Viele arbeiten derzeit doppelt so lange, damit die Versorgung des Landes bestehen bleibt.»

Hamsterkäufe erachtet der Supermarktmitarbeiter als völlig überflüssig: «Es gibt genug für alle. Es ist nicht notwendig, anders oder mehr einzukaufen, als sonst.» Auch die FLAD erklärte, dass sie in regem Austausch mit der Regierung und den Lieferanten stünde, «um sicherzustellen, dass die Regale weiterhin regelmäßig aufgefüllt werden.»

(Jérôme Wiss/L'essentiel)