Gebäude in Wohngebiet steht in Flammen

Ein Tag nach den Bränden in Luxemburg und in Rheinland-Pfalz hat es am Freitag den Süden Belgiens getroffen. In der Gemeinde Attert, nahe der Grenze zum Großherzogtum, ist ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen, das nach Angaben eines Leser-Reporters in einem Wohngebiet liegt.

Die Feuerwehr ist derzeit mit mehreren Einheiten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob durch den Brand Personen zu Schaden gekommen sind, ist nicht bekannt. Ebenso wenig liegen Informationen zur Brandursache vor.

+++ Update folgt... +++

(th/L'essentiel)