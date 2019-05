Auto landet in gefährlicher Lage im Graben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Niemand weiß, wie dieser Autofahrer in diese Lage gekommen ist. Und dennoch: Der junge Mann hatte Glück im Unglück. Sein Auto war in Belval von der Straße abgekommen und landete in einen großen Graben. Das Fahrzeug drehte sich komplett auf die Seite.

Wie die Polizei mitteilte, ist bei dem Unfall, der sich Mittwochabend gegen 22 Uhr ereignete, niemand verletzt worden. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

(L'essentiel)