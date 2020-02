Luxair-​​Pilot bricht nach drei Landeversuchen ab

Die Passagiere einer Luxair-Boeing erlebten am Sonntagabend eine brenzlige Situation am Flughafen Findel. Das berichtet uns ein Leserreporter. Der Pilot der Maschine des Typs 737, die in Porto gestartet war, setzte drei Mal zur Landung an, schaffte es wegen des starken Windes aber nicht, das Flugzeug zu Boden zu bringen. Der Flug wurde schließlich nach Frankfurt-Hahn umgeleitet, wo das Flugzeug gegen Mitternacht sicher aufsetzte.

Wie unsere Kollegen von RTL berichten, sei es an Bord zu panikartigen Zuständen gekommen. Einige Passagiere haben geschrien oder geweint, andere hätten sich übergeben.

Weil am Montagmorgen am Findel sämtliche Flüge gestrichen wurden, herrschte in der Frühe Hochbetrieb am Luxemburger Flughafen. Wie eine Sprecherin gegenüber L'essentiel mitteilte, habe sich der Andrang gegen 11.30 Uhr aber wieder normalisiert.

Auf dem Screenshot des Lesers ist zu erkennen, dass die Maschine mehrfach versuchte am Findel zu landen. (Foto: Leserreporter)

(L'essentiel)