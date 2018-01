Zwei Verletzte bei Unfall in Differdingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein schwerer Unfall hat sich am heutigen Dienstag um 13 Uhr auf der N32 in Höhe der Niederlassung von Kronospan ereignet. Ein Reporter von L’essentiel war am Unfallort. Zwei Fahrzeuge sind frontal miteinander zusammengestoßen.

Bei der Kollision ist eines der Fahrzeuge in den Graben geschleudert worden. Beide Fahrer trugen Verletzungen davon und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 14.30 Uhr war bereits eines der Unfallfahrzeuge abgeschleppt worden.

Inzwischen sind laut Angaben des ACL beide Spuren wieder befahrbar.

N32 entre diffuseur Differdange et croisement Sanem-Ehlerange - CR110 dans les deux sens accident impliquant un véhicule,... #ACL_N32 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 9 janvier 2018

(L'essentiel)